Думала идти работать уборщицей: Тоня Матвиенко рассказала о жизни за границей

Певица Тоня Матвиенко после начала полномасштабной войны вместе с младшей дочерью уехала в Европу и только в августе ненадолго вернулась в Киев. Она проживала в Португалии и Германии, а в Великобритании находилась по спонсорской программе.

В интервью ЖВЛ Матвиенко призналась, что зарегистрировалась в центре занятости.

— Уже предлагали уборщицей быть. Сказала, что не могу, потому что у меня аллергия. Но я допускаю. Руки и ноги есть. Я здесь певица – так себе. Я буду зарабатывать деньги для своего ребенка и семьи. Я молода, маме нужно помогать. У нее шок, когда я говорю ей о какой-то работе, уборке. Она говорит мне приезжать и выступать с благотворительными концертами. Ну а на что мы будем жить?!, — говорит звезда.

Также она сообщила, что платных концертов нет, а значит, и средств на жизнь.

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— У нас дома три артиста. Концертов нет платных, только благотворительные. У меня еще старшая дочь, – отметила Матвиенко.

Певица также рассказала о проблемах в браке с Арсеном Мирзояном из-за долгой разлуки. Матвиенко призналась, что попросила мужа купить ей билеты домой.

– Это все деньги, которые у него были на это время. Просто нет даже денег, чтобы летать друг к другу. У нас с Арсеном начало этого года было такое, с переосмыслением. Многое с ним пересмотрели заново, и у нас начались новые отношения. Были моменты, которые мне все это время не нравились, а потом я повзрослела, а эти отношения остались, — прокомментировала Тоня.

Источник: ЖВЛ

Фото: Тоня Матвиенко