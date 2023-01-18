Певица Тина Кароль обнародовала свои украиноязычные песни, исполненные на протяжении карьеры, и таким образом доказала, что имела их в репертуаре. Это ответ для тех, кто говорит, что исполнительница до полномасштабной войны пела только на русском языке.

Так, в TikTok Тина Кароль обнародовала видеоколлаж, на котором предстала в разные времена — во время юности и сейчас.

На каждом из видео артистка поет украинские песни.

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— Свободные. Несломленные! Мы строим самих себя, — подписала она ролик.

Видео может стать еще одним ответом певице Христине Соловий, которая набросилась на Тину Кароль за русскоязычные хиты. Исполнительница заявила, что ей никогда не нравилось творчество Тины и она не помнит ни одной песни в репертуаре артистки, которая бы на нее повлияла.