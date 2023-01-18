Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Персони

Тина Кароль ответила на упреки в русскоязычных хитах красноречивым архивным видео

18 января 2023, 10:58
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Тина Кароль
Источник: Тина Кароль

Певица Тина Кароль обнародовала свои украиноязычные песни, исполненные на протяжении карьеры, и таким образом доказала, что имела их в репертуаре. Это ответ для тех, кто говорит, что исполнительница до полномасштабной войны пела только на русском языке.

Так, в TikTok Тина Кароль обнародовала видеоколлаж, на котором предстала в разные времена — во время юности и сейчас.

На каждом из видео артистка поет украинские песни.

Сейчас смотрят
@tinakarol Вільні. Нескорені! Ми будуєм самих себе ❤️ #тінакароль ♬ оригинальный звук — Тіна Кароль

— Свободные. Несломленные! Мы строим самих себя, — подписала она ролик.

Видео может стать еще одним ответом певице Христине Соловий, которая набросилась на Тину Кароль за русскоязычные хиты. Исполнительница заявила, что ей никогда не нравилось творчество Тины и она не помнит ни одной песни в репертуаре артистки, которая бы на нее повлияла.

Читайте также:
Тина Кароль ответила на упреки в русскоязычных хитах красноречивым архивным видеоС начала войны не пела их: Тина Кароль о решении отложить свои русскоязычные хиты

Теги
Тина Кароль українські пісні
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь