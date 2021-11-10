Певица Тина Кароль случайно рассказала об имени будущей дочери. Во время одного из интервью звезда не стала конкретизировать, но тонко намекнула, когда даст ответы на вопросы.

Тина всячески продвигает свой новый альбом Двойной рай в Казахстане, активно сотрудничая с местными радиостанциями и телевидением.

Во время одной из бесед знаменитость заявила что ее любимое женское имя — это имя ее будущей дочери.

— Оно придет ко мне само, всему свое время, — заявила звезда.

Тина также рассказала немного подробностей о своей жизни Кате Осадчей. Певица призналась, что вопросы от ее сына Вениамина ставят в тупик, и замечает, что он ревнует свою маму.

— А это от кого ты собираешься рожать сестричку? — спрашивает сын Тины.

Напомним, что слухи о беременности Кароль появились в сети довольно давно, и по сей день активно обсуждаются. Еще в конце лета, 24 августа, зрители могли наблюдать за выступлением певицы на праздничном концерте ко Дню Независимости Украины, где она исполнила попурри из своих песен: Намалюю, Ніжно, Закрили твої очі, Україна.

Тина появилась на сцене в длинном блестящем платье, которое скрывало ее фигуру. Именно поэтому в сети звезду заподозрили в беременности.

Правда, сама певица не спешит опровергать или подтверждать предположения фанатов.