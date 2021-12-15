Украинская певица Тина Кароль ответила на ряд странных вопросов. Артистка рассказала, во что она верит, чем бы занималась в космосе и назвала неизвестный факт о себе.

Исполнительница призналась, что верит в то, что случайности не случайны.

— Так не бывает, чтобы что-то случилось просто так. Случайностей не существует, — сказала Тина Кароль.

Если бы артистка оказалась в космосе, то она бы подбрасывала еду и летела бы за ней. Новым королем зверей Тина Кароль провозгласила бы енота.

Малоизвестный факт о себе певица раскрывать не стала, поскольку сама такого не знает. Однако отметила, что ее настоящее имя и фамилия — Таня Либерман, но это не секрет.

В финальной битве стихий артистка не задумываясь выбрала бы огонь, а вот знак зодиака, который нравится больше всего — Водолей.

Также Тина Кароль придумала вопрос для подписчиков.

— Че вы от меня хотите? Такой вопрос. Это не наезд, это вопрос. Чего бы вы хотели от меня? — улыбаясь сказала артистка.

Ранее Тина Кароль показала селфи с сыном. Очевидно, что Вениамин приехал на зимние каникулы, чтобы провести их с мамой. 13-летний мальчик учится в престижной школе недалеко от Лондона.

Сама Тина Кароль неоднократно говорила, что все свое свободное время старается проводить с Вениамином по максимуму.