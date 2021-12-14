Украинская певица Тина Кароль обнародовала фото со своим подросшим сыном Вениамином. Очевидно, мальчик приехал на новогодние каникулы.

В Instagram-stories Тина Кароль поделилась селфи, на котором позирует с 13-летним сыном, сидя в машине. В кадре артистка запечатлена на переднем сиденье, Вениамин же сидит на пассажирских задних местах.

На лице исполнительницы, которое показано крупным планом, нет косметики. Сама Тина Кароль выглядит счастливой.

По всей видимости, у Вениамина закончилась учеба и он приехал на зимние каникулы, чтобы провести их вместе с мамой.

Напомним, что сын певицы учится в престижной школе Repron Prepatоry School, которая находится недалеко от Лондона. Сама Тина Кароль говорила, что все свое свободное время старается проводить с Вениамином по максимуму.

Так, например, летом они отправились в Исландия, где посетили известные архитектурные памятники и просто наслаждались природой.

Ранее Тина Кароль проговорилась об имени дочери. Во время одного из интервью певица не стала конкретизировать, но тонко намекнула, когда даст ответы на вопросы.

Она подчеркнула, что ее любимое женское имя — это имя ее будущей дочери. Также она призналась, что некоторые вопросы от сына ставят ее в тупик, она замечает, что Вениамин ее ревнует и спрашивает, от кого она собирается родить ему сестричку.