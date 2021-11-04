Я замуж выхожу: Тина Кароль сыграла в Правду или действие

Украинская певица Тина Кароль сыграла в игру Правда или действие, во время которой ответила на ряд вопросов.

Какой клип самый любимый?

— Двойной рай.

Видела ли кенгуру?

— Нет.

После чего Кароль потянулась к мешочку, где спрятаны действия, и певице пришлось простоять минуту на одной ноге. Отличная физическая форма Тины позволила ей с этим справиться. Потом ей пришлось спеть привет трека Бегу.

Исландия в топе стран для путешествий?

— Да, рекомендую.

Затем Кароль принялась рисовать портрет. По итогу, можно сказать, что поет Тина Кароль куда лучше, чем рисует.

Будет ли дует с популярным артистом?

— Ой, кто бы это мог быть. Не знаю (смеется).

Прочти свой любимый стих.

— Я маленькая девочка,

Я в садик не хожу.

Купите мне сандалики,

Я замуж выхожу.

За что стыдно?

— Стыдно, когда видно.

Также певице нужно было прокомментировать фан-творчество или кавер на песню. По ее словам, фан-творчество ей очень нравится, а вот хороших каверов мало.

— Рисуют лучше, чем поются. Вот, рисунки мне все очень нравятся.

Чем любишь заниматься в одиночестве?

— Молчать. На самом деле, мыслительный процесс.

Потом Кароль прокаркала страницы пяти разных людей.