Я замуж выхожу: Тина Кароль сыграла в Правду или действие

Украинская певица Тина Кароль сыграла в игру Правда или действие, во время которой ответила на ряд вопросов.
Какой клип самый любимый?
— Двойной рай.
Видела ли кенгуру?
— Нет.
После чего Кароль потянулась к мешочку, где спрятаны действия, и певице пришлось простоять минуту на одной ноге. Отличная физическая форма Тины позволила ей с этим справиться. Потом ей пришлось спеть привет трека Бегу.
Исландия в топе стран для путешествий?
— Да, рекомендую.
Затем Кароль принялась рисовать портрет. По итогу, можно сказать, что поет Тина Кароль куда лучше, чем рисует.
Будет ли дует с популярным артистом?
— Ой, кто бы это мог быть. Не знаю (смеется).
Прочти свой любимый стих.
— Я маленькая девочка,
Я в садик не хожу.
Купите мне сандалики,
Я замуж выхожу.
За что стыдно?
— Стыдно, когда видно.
Также певице нужно было прокомментировать фан-творчество или кавер на песню. По ее словам, фан-творчество ей очень нравится, а вот хороших каверов мало.
— Рисуют лучше, чем поются. Вот, рисунки мне все очень нравятся.
Чем любишь заниматься в одиночестве?
— Молчать. На самом деле, мыслительный процесс.
Потом Кароль прокаркала страницы пяти разных людей.