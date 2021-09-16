Украинская певица Тина Кароль рассказала о романе с двумя мужчинами, любви к McDonald’s и отдыхе одной.

На личном YouTube-канале звезда опубликовала видео, где ответила на вопросы поклонников в формате было/не было.

Тина призналась, что раньше ездила за рулем автомобиля, но этот опыт оказался довольно печальным. Иногда певица может спутать свою машину и сесть к чужим людям.

На сцене Тина часто забывает слова песен, но пока не знает, как с этим бороться.

— Это постоянно со мной происходит. Не знаю, как с этим бороться. Я могу уже 10 лет петь песню, но потом забыть слова, — сказала Тина.

Несмотря на то, что Кароль занимается спортом и правильно питается, иногда она позволяет себе полакомиться фаст-фудом.

— Когда закончился Atlas Weekend, я сразу поехала в McDonald’s, сразу. Я заказала себе самую большую порцию всего. Я съела все, — рассказала Кароль.

Звезда поделилась, что однажды крутила роман сразу с двумя мужчинами. А во время старта музыкальной карьеры опаздывала на самолет из-за того, что потерялась в Duty Free.

Также Тина поделилась впечатлениями от отпуска, в который отправилась одна.

— Это довольно странная история, но очень необходимая. Сначала тебе некомфортно. Но круто, когда ты один и без связи. Сразу появляются совершенно другие мысли, вспоминаются все страхи, — сказала певица.

Кароль никогда не танцевала в ночном клубе до утра и никогда не купалась голой в океане. Но певица очень хочет это исправить.

Недавно Тина Кароль поделилась серией пикантных фото, под которыми заинтриговала поклонников романтическим посланием.

Исполнительница опубликовала снимки, на которых появилась в полупрозрачном комбинезоне, выставив нижнее белье черного цвета напоказ.