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Тина Кароль пошла работать в университет

3 февраля 2022, 11:50
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Тина Кароль пошла работать в университет

Известная украинская певица, народная артистка страны Тина Кароль стала завкафедрой эстрадного пения в Киевском национальном университете культуры и искусств.

Об этом сообщил ректор университета Михаил Поплавский.

Также радостной новостью поделились на официальном аккаунте университета в Instagram. Там опубликовали видео, на котором Поплавский проводит экскурсию Тине по университету. Кроме того, в руках Кароль красуется огромный букет, которым ее поприветствовали в учебном заведении.

Что пишут пользователи в сети:

  • Чудесная серия фотографий с Тиной Кароль.
  • Вашим студентам очень с ней повезло.
  • Волшебная женщина.
  • Такие счастливые и улыбчивые.
  • Увлекаюсь вашими суперскими идеями.
  • Нет слов, супер.
  • Хорошие, талантливые, умные, блестящие, авторитетные, артистические, еще долго можно перечислять.
  • Мы очень рады этой коллаборации. Будет огонь.
  • Ну все, иду теперь на второе высшее.
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Теги
Михайло Поплавський , Тина Кароль
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