Тина Кароль пошла работать в университет

Известная украинская певица, народная артистка страны Тина Кароль стала завкафедрой эстрадного пения в Киевском национальном университете культуры и искусств.
Об этом сообщил ректор университета Михаил Поплавский.
Также радостной новостью поделились на официальном аккаунте университета в Instagram. Там опубликовали видео, на котором Поплавский проводит экскурсию Тине по университету. Кроме того, в руках Кароль красуется огромный букет, которым ее поприветствовали в учебном заведении.
Что пишут пользователи в сети:
- Чудесная серия фотографий с Тиной Кароль.
- Вашим студентам очень с ней повезло.
- Волшебная женщина.
- Такие счастливые и улыбчивые.
- Увлекаюсь вашими суперскими идеями.
- Нет слов, супер.
- Хорошие, талантливые, умные, блестящие, авторитетные, артистические, еще долго можно перечислять.
- Мы очень рады этой коллаборации. Будет огонь.
- Ну все, иду теперь на второе высшее.