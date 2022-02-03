Тина Кароль пошла работать в университет

Известная украинская певица, народная артистка страны Тина Кароль стала завкафедрой эстрадного пения в Киевском национальном университете культуры и искусств.

Об этом сообщил ректор университета Михаил Поплавский.

Также радостной новостью поделились на официальном аккаунте университета в Instagram. Там опубликовали видео, на котором Поплавский проводит экскурсию Тине по университету. Кроме того, в руках Кароль красуется огромный букет, которым ее поприветствовали в учебном заведении.

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