Тіна Кароль пішла працювати до університету

Відома українська співачка, народна артистка країни Тіна Кароль стала завкафедрою естрадного співу у Київському національному університеті культури та мистецтв.
Про це повідомив ректор університету Михайло Поплавський.
Також радісною новиною поділилися на офіційному обліковому записі університету в Instagram. Там опублікували відео, на якому Поплавський проводить екскурсію Тіні університетом. Крім того, в руках Кароль красується величезний букет, яким її привітали у навчальному закладі.
Що пишуть користувачі в мережі:
- Чудова серія фотографій із Тіною Кароль.
- Вашим студентам дуже з нею пощастило.
- Чарівна жінка.
- Такі щасливі та усміхнені.
- Захоплююсь вашими суперськими ідеями.
- Нема слів, супер.
- Хороші, талановиті, розумні, блискучі, авторитетні, артистичні, ще довго можна перераховувати.
- Ми дуже раді цій колаборації. Буде вогонь.
- Ну все, йду тепер на другу вищу.