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Тіна Кароль пішла працювати до університету

3 Лютого 2022, 11:50
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Тіна Кароль пішла працювати до університету

Відома українська співачка, народна артистка країни Тіна Кароль стала завкафедрою естрадного співу у Київському національному університеті культури та мистецтв.

Про це повідомив ректор університету Михайло Поплавський.

Також радісною новиною поділилися на офіційному обліковому записі університету в Instagram. Там опублікували відео, на якому Поплавський проводить екскурсію Тіні університетом. Крім того, в руках Кароль красується величезний букет, яким її привітали у навчальному закладі.

Що пишуть користувачі в мережі:

  • Чудова серія фотографій із Тіною Кароль.
  • Вашим студентам дуже з нею пощастило.
  • Чарівна жінка.
  • Такі щасливі та усміхнені.
  • Захоплююсь вашими суперськими ідеями.
  • Нема слів, супер.
  • Хороші, талановиті, розумні, блискучі, авторитетні, артистичні, ще довго можна перераховувати.
  • Ми дуже раді цій колаборації. Буде вогонь.
  • Ну все, йду тепер на другу вищу.
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Теги
Михайло Поплавський , Тіна Кароль
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