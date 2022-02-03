Тіна Кароль пішла працювати до університету

Відома українська співачка, народна артистка країни Тіна Кароль стала завкафедрою естрадного співу у Київському національному університеті культури та мистецтв.

Про це повідомив ректор університету Михайло Поплавський.

Також радісною новиною поділилися на офіційному обліковому записі університету в Instagram. Там опублікували відео, на якому Поплавський проводить екскурсію Тіні університетом. Крім того, в руках Кароль красується величезний букет, яким її привітали у навчальному закладі.

Що пишуть користувачі в мережі: