Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персоны

Тимур и Инна Мирошниченко окрестили приемного сына

16 октября 2023, 09:17
Валентина Чорна редактор ленты
Тімур та Інна Мірошніченки охрестили Марселя

Тимур и Инна Мирошниченко окрестили приемного сына Марселя.

Таинство прошло 15 октября в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве.

Священник Александр Баричка, который окрестил Марселя, обнародовал фото из храма и написал: Новый воин Церкви Христовой.

Сейчас смотрят

На фото также позируют няня Мария Семенюк и адвокат, экс-жених журналистки Рамины Эсхакзай Евгений Пронин. Очевидно, именно они стали крестными родителями Марселя.

В сториз на личной странице в Instagram Инна Мирошниченко показала кадры из храма. По ее словам, Марсель проплакал всю церемонию крещения.

Інна Мірошниченко - хрещення Марселя

Фото: Інна Мірошніченко

Недавно супруги Мирошниченко рассказали о родной матери Марселя. Тимур и Инна отметили, что женщина якобы не знала, что ждет ребенка.

От мальчика отказались еще в роддоме, он родился преждевременно в тяжелом состоянии. Первые четыре месяца жизни находился в больнице.

Читайте также:
МірошниченкоРебенку нужна семья: Инна Мирошниченко показала, как изменился Марсель после усыновления

Фото: Александр Баричка

Теги
Тимур Мірошниченко
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь