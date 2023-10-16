Тимур и Инна Мирошниченко окрестили приемного сына Марселя.

Таинство прошло 15 октября в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве.

Священник Александр Баричка, который окрестил Марселя, обнародовал фото из храма и написал: Новый воин Церкви Христовой.

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На фото также позируют няня Мария Семенюк и адвокат, экс-жених журналистки Рамины Эсхакзай Евгений Пронин. Очевидно, именно они стали крестными родителями Марселя.

В сториз на личной странице в Instagram Инна Мирошниченко показала кадры из храма. По ее словам, Марсель проплакал всю церемонию крещения.

Недавно супруги Мирошниченко рассказали о родной матери Марселя. Тимур и Инна отметили, что женщина якобы не знала, что ждет ребенка.

От мальчика отказались еще в роддоме, он родился преждевременно в тяжелом состоянии. Первые четыре месяца жизни находился в больнице.

Фото: Александр Баричка