Телеведущий Тимур Мирошниченко и его жена, адвокат Инна рассказали о кровной матери их названого сына Марселя. По их словам, женщина якобы не знала, что ждет ребенка.

Звездные родители отметили, что от мальчика отказались еще в роддоме. Он родился преждевременно в тяжелом состоянии. Первые четыре месяца жизни находился в больнице.

— По документам, мама не знала, что она беременна, пока не начала рожать. Затем ребенок провел четыре месяца в интенсивной терапии. Там мальчику сделали сложную операцию, у него были определенные пороки системы пищеварения, не совместимые с жизнью… Он четыре месяца боролся для того, чтобы выйти на ту точку старта, с которой дети начинают жизнь — это вес и возможность самостоятельно дышать, — рассказала Инна Мирошниченко.

Напомним, ранее жена Тимура Мирошниченко раскрыла редкий порок приемного сына. Мальчик родился с гастрошизисом (врожденный дефект передней брюшной стенки).

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По словам Инны, она прочитала много литературы насчет этого порока и поняла, что большинство врачей, с которыми они контактировали, не осведомлены об его особенностях.

Фото: Тимур Мирошниченко