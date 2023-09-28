Блогер Инна Мирошниченко показала как изменился Марсель после усыновления. Жена ведущего Тимура Мирошниченко также показала огромную разницу между “до” и “после”.

Так, маленький Марсель до усыновления выглядел не таким счастливым, как на новых снимках. У него заплаканный и тревожный вид — тогда мальчику был всего годик. По словам Инны, это единственное фото, которое у него было за всю жизнь.

— Снимок как нельзя лучше иллюстрирует, что каждому ребенку нужна семья, — отметила Мирошниченко.

На втором снимке можно увидеть Марселя более радостным. Слезы и грустные эмоции заменила улыбка — заметно, что мальчик чувствует себя намного лучше. На фото он сидит на детской качели — скорее всего, в компании родителей, которые у него официально появились летом 2023 года.

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Напомним, что ранее Инна Мирошниченко раскрыла редкий порок приемного сына. Как оказалось, у Марселя гастрошизис — такое бывает раз на 10-30 тыс. беременностей. По словам блогерши, теперь стало понятно, почему от малыша отказывались, ведь некоторые врачи даже не знают достаточно об этом недуге.

Фото: Инна Мирошниченко