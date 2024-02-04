Певица Jerry Heil и рэп-исполнительница Alyona Alyona — победители Нацотбора на Евровидение 2024. С песней Teresa & Maria они будут представлять Украину на международном песенном конкурсе в Швеции.

Биографию Alyona Alyona & Jerry Heil читайте в материале Фактов ICTV.

Что известно о Alyona Alyona & Jerry Heil — биография певиц

Кто такие Alyona Alyona & Jerry Heil в Украине знает практически каждый. Несмотря на совместные треки, заявка девушек на Нацотбор Евровидения в формате дуэта стала для поклонников большим сюрпризом.

Сейчас смотрят

Настоящее имя исполнительницы Jerry Heil Яна Шемаева. 28-летняя артистка известна не только как певица, но и как автор песен. Она пишет треки не только себе, но и коллегам по сцене.

Первую известность Яна получила как видеооблогер и кавер-исполитель. Уже настоящая популярность к Jerry Heil пришла с песней Охрана, отмєна в 2019 году. С тех пор артистка не пропадала с поля зрения поклонников, регулярно радуя их новыми работами.

Стоит отметить, что с началом полномасштабной войны Яна узнала, что ее приняли в престижный музыкальный вуз в США, однако сейчас Jerry Heil приостановила обучение в Беркли.

Артистка не в первый раз пробует свои силы, чтобы представлять Украину на Евровидении. В 2020 и 2023 годах Jerry Heil принимала участие в Нацотборах, однако тогда первые места занимали другие исполнители.

Рэп-исполнительница Alyona Alyona также широко известна среди украинцев. Она является автором песен и владелицей звукозаписывающего лейбла Enko.

Alyona Alyona много где работала, прежде чем стала артисткой. Интересный факт из биографии — рэп-исполнительница была воспитательницей в детском саду.

Популярность к ней пришла в 2018 году с видеоклипом на песню Рибки. После этого карьера артистки начала стремительно идти вверх. На ее счету четыре альбома, множество песен, клипов и дуэтов с другими знаменитостями.

Стоит отметить, что в биографии Alyona Alyona и Jerry Heil также есть несколько совместных песен, таких как Рідні мої, Зозуля, Kupala и другие.

Песня Jerry Heil и Alyona Alyona для Евровидения 2024

Композиция, которую Jerry Heil и Alyona Alyona выбрали для Евровидения 2024, получила название Teresa & Maria. В финале Нацотбора они выступали под номером 6.

— У каждого из нас своя история. Кто-то не прилагает усилия лупать эту скалу, кто-то не мог решиться на этот шаг несколько лет своей карьеры. Пошла бы на Нацотбор Евровидения каждая из нас в одиночку — неизвестно. Однако вместе нам есть что сказать Европе, — сказали исполнительницы об участии в Нацотборе.

Они добавили, что их тандем объединяет людей и страны, ведь пришелся многим по душе. Теперь им хочется попробовать эту энергию, любовь и доверие людей пронести сквозь песенный конкурс.