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Алина Гросу о разрыве с Полянским: Показывать личное было ошибкой

6 января 2023, 14:37
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Алина Гросу и Роман Полянский

Слухи о расставании Алины Гросу с российским актером Романом Полянским ходят в СМИ уже несколько месяцев. Певица решилась впервые прокомментировать разрыв с возлюбленным.

Отвечая на вопросы подписчиков, Алина Гросу отметила, что не хочет вдаваться в подробности разрыва с Полянским.

— Не хочу сейчас ничего комментировать. Думаю, это было моей ошибкой — показывать свою личную жизнь. Возможно, позже все расскажу, — сказала певица.

Аліна Гросу прокоментувала розрив із Романом Полянським

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Гросу дала понять, что не скучает по Полянскому. При этом удалять общие фото из профиля не будет, поскольку считает такое поведение “детским садом”.

Аліна Гросу прокоментувала розрив із Романом Полянським

О романе Алины Гросу и Романа Полянского стало известно в 2021 году. После полномасштабного вторжения РФ в Украину Полянский перестал появляться в соцсетях Гросу.

Поклонники заподозрили, что пара рассталась. Накануне Нового года Алина Гросу выпустила песню Самотня зима, в которой намекнула на разрыв с возлюбленным.

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