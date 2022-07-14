Ежегодный международный конкурс Евровидение 2023 могут провести в Латинской Америке. Об этом заявили организаторы мероприятия, которые озвучили причины своего решения.

На фоне отказа EBU проводить конкурс в следующем году в Украине, Евровидение 2023 могут организовать как можно дальше от России. По заявлению представителей, именно в Латинской Америке больше всего фанатов мероприятия — об этом свидетельствую рейтинги.

Европейский вещательный союз также опубликовал список городов-кандидатов, где могут провести Евровидение 2023. В него вошли города Аргентины, Бразилии, Чили или Мексики.

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— Уникальный формат Евровидения каждый год обретает новых поклонников по всему миру, и мы не можем дождаться расширения бренда в этой очень разнообразной части мира, — заявили в EBU.

Напомним, что в июне организаторы конкурса внезапно отказались от проведения Евровидения 2023 на территории Украины. Тогда представители сообщили, что отказ от ежегодной традиции связан с безопасностью для фанатов, которую не может гарантировать наша страна в условиях войны. Это произошло на фоне подготовки к мероприятию — для этого рассматривались сразу несколько локаций.

Похоже, даже просьба Бориса Джонсона не помогла — премьер-министр Великобритании обратился к EBU с просьбой пересмотреть свое решение по поводу смены локации.