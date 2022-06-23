Международный песенный конкурс Евровидение 2023 не будут проводить в Украине из-за полномасштабной войны. Такое решение принял Европейский союз телевидения и радиовещания (EBU).

— EBU полностью понимает разочарование, которое вызвало объявление о том, что конкурс песни Евровидение 2023 не может быть проведен в Украине, стране-победительнице этого года. Решение было продиктовано обязанностью EBU обеспечить выполнение условий, гарантирующих безопасность всех, кто работает и участвует в мероприятии, планирование которого необходимо начать немедленно в принимающей стране, — говорится в заявлении на сайте.

Организаторы отметили, что обычно для работы на конкурсе аккредитовано не менее 10 тыс. человек, включая съемочную группу, сотрудников и журналистов. Ожидается, что на мероприятие приедут еще 30 тыс. фанатов со всего мира. Их благополучие – главная забота EBU.

Они подчеркнули, что в правилах конкурса, с которыми согласны все участвующие вещатели, четко указано, что мероприятие может быть перенесено в форс-мажорных ситуациях.

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Организаторы также отказались от проведения Евровидения 2023 в соседний с Украиной странах. Объясняют это тем, что технические характеристики предлагаемых мест и отсутствие необходимой окружающей инфраструктуры не отвечают требованиям конкурса.

— Принимая все это во внимание, EBU с сожалением принял решение о переносе мероприятия в другую страну и продолжит поиск подходящего места для проведения Евровидения 2023, — заявили организаторы.

17 июня стало известно, что Евровидение 2023 состоится не в Украине. Европейский вещательный союз заявил об этом после тщательного оценивания ситуации на территории нашей страны.

Организаторы мероприятия обратились к Великобритании относительно возможности проведения конкурса на их территории, однако премьер-министр Борис Джонсон сказал, что Евровидение 2023 должно пройти в нашей стране.

Минкульт тогда также заявил, что будет обжаловать такое решение EBU.