Украинская певица Maruv (настоящее имя — Анна Корсун) появилась на обложке российской версии мужского журнала PlayBoy.

Артистка предстала в образе фехтовальщицы. В кадре Maruv позирует в латексном комбинезоне со шнуровкой, который едва прикрывает ее интимные места. К груди певица прижимает рапиру.

— Attention! Небольшой сюрпрайз! Марув Борисовна на обложке Playboy, — написала певица.

За съемки отвечала украинская команда: наряды для звезды выбирала стилист Яна Чаплыга, а фото делала Елена Гелета.

Осенний номер PlayBoy посвящен музыке и спорту. В редакции глянца отметили, что Maruv расскажет “о жизни на острие клинка, красоте геометрии, ролевых играх и о том, как встретить любовь в стриптиз-клубе”.

Поклонники Maruv оценили очередную откровенную фотосессию звезды и забросали ее комплиментами в комментариях.

Это нереально круто!

Аня, ты просто бомба!

Вау! Ты слишком идеальная.

Божественно выглядишь.

Очень неожиданно!

Лучшая обложка PlayBoy, — пишут в сети.

Недавно Maruv выступила в Москве на музыкальном фестивале Жара. Артистка исполнила песню Siren Song, начало которой прозвучало на украинском языке.

Исполнительница вышла на сцену в привычном для себя откровенном образе. Верх сценического наряда имитировал голую грудь, соски которой окрашены в черный цвет. Подписчики певицы оценили ее выступление, отметив украиноязычный отрезок.