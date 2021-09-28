Украинская певица Алина Гросу показала, что носит в своей сумочке. Артистка продемонстрировала фотографию в своем паспорте, аванс за концерт и назвала самую ненужную вещь.

Гросу рассказала, что фото на паспорте сделано недавно, а носит с собой его она на всякий случай.

— Я ношу его с собой по привычке, думаю, вдруг решат, что я иммигрантка или выпроводят из метро, — сказала исполнительница.

Кроме того, во время ревизии сумочки у Гросу с собой был аванс за концерт. Какая сумма — неизвестно, однако пачка денег внушительная, состоящая из купюр 500 грн.

Самая нужная вещь в сумочке Алины — беспроводная зарядка, а самая ненужная — тинт для губ.

— Сейчас мне тинт не нужен, я им не особо пользуюсь, — сказала Гросу.

Ранее Алина Гросу презентовала новую версию своей знаменитой песни Бджілка. По словам 26-летней артистки, она давно вынашивала в себе идею переиздать и сделать совершенно другой эту композицию, чтобы она подходила под ее репертуар.

Так, песня Бджілка 2.0 исполнена в стиле хип-хопа. Первоначальная версия трека вышла в 2002 года и принесла тогда еще юной артистке немалую популярность.

До этого, 25 июня, Алина Гросу презентовала клип на песню Малиновые губы. Видеоролик снят в стиле фильма Круэлла.