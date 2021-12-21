В гардеробе каждого из нас есть старые вещи, которые жалко выбросить, однако и носить их тоже не вариант. Можно ли подарить вторую жизнь любимым джинсам или что сделать с пуховиком, у которого уже не презентабельный вид? Выход есть.

Стилист, автор научных статей о моде и преподаватель fashion-коммуникаций Елена Куцан рассказала Вікнам, как превратить старую вещь в модную находку.

Модные переделки одежды это находка для тех, кому сложно расставаться с любимыми, но старыми вещами.

Елена сказала, что сейчас очень популярен upcycle и recycle тренд, когда мужские костюмы перешивают в женские, оверсайз-костюмы.

— Это такая трендовая вещь, и сейчас очень много в Instagram можно найти таких магазинов, — отметила стилист.

Так, старые кожаные тренчи могут быть адаптированы под рюкзаки, сумки или другие изделия.

К джинсам можно сделать какие-то вертикальные разрезы или дошить определенные элементы, а старый пуховик превратить в куртку, жилет или пуховый платок.

Старый кардиган в наше время — уже модная вещь. Однако если он морально устарел, самый простой способ — заменить пуговицы или каким-то образом украсить изделие.

Например, берем любой кардиган и меняем пуговицы. Их можно перешивать сколько вам угодно, а пуговицы могут быть разных цветов. Но ремонт и реставрация — это 100% то, что должно быть.