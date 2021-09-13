Украинский певец Melovin встречался с парнем в течение шести лет. Об этом он рассказал в интервью Екатерине Осадчей.

Melovin признался, что шесть лет он скрывал свои отношения и боялся, что о них кто-то узнает. Однако сейчас пара не вместе, а причиной расставания стал кризис в отношениях.

— Шесть лет я молчал и боялся, что кто-то узнает. Но потом все стало очень холодным и спокойным. Я человек бурлеска, мне нужна всегда какая-то эмоция. Если все очень спокойно, мне хочется скандала. Если что-то очень скандальное, мне хочется спокойствия. В общем, я очень неоднозначный, — сказал артист.

Melovin добавил, что сейчас он не находится в отношениях. По словам певца, после каминг-аута ему стали чаще писать как женщины, так и мужчины.

— Мне кажется, что сейчас я просто не готов к этому. Я не ищу отношений, но они ищут меня. После каминг-аута, конечно, шквал сообщений как от девушек, так и от парней, — рассказал Melovin.

Напомним, что 5 июля на сцене музыкального фестиваля Atlas Weekend 2021 Melovin публично сделал каминг-аут.

Во время своего выступления он поцеловал девушку, а потом парня. После этого певец поднял вверх флаг ЛГБТ-сообщества, и таким образом заявил о своей бисексуальности.

Позже Melovin признался, что осознал свою ориентацию еще в 13 лет. Это произошло, когда он начал общаться со знакомым в социальной сети.

После длительной переписки Melovin понял, что влюбился в парня. Артист не мог рассказать об этом родителям, поскольку боялся осуждения. Однако сейчас он чувствует себя счастливым и свободным, даже несмотря на негативные мнения других.