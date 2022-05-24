Украинский актер Тарас Цымбалюк назвал российских коллег, в которых разочаровался. В список актера попали и украинки, которые проживают в РФ.

В начале полномасштабной войны Цымбалюк записал эмоциональное видеообращение к коллегам из России. Однако говорит, что пропаганда у них сделала свое дело.

— Антон Батырев и плеяда всех тех людей, которые фигурировали в украинских сериалах — Дима Пчела, Толя Руденко. Это все те люди, которые начихали на ту страну, которая сделала их звездами… Все их Мальдивы, машины, Rolex — все вытянуто с Украины. Ну хотя бы промолчите, но они начали писать: Я россиянин, я горжусь этим, — отметил Тарас.

Отметил Цымбалюк и актрису Евгению Лозу, которая родилась в Луганской области.

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— Женя написала, что у нее очень больная мама и она не хочет рисковать. Но рисковать в чем? Дима Пчела писал, что они не молчат и ходят на митинги, однако ни одного поста у него нет… Ну как малые дети, — сказал актер.

Затронул Тарас и тех украинцев, которые живут в РФ и строят там карьеру.

— Тех, кто разочаровал — множество. Таких как Регина Тодоренко… Все они разочаровали. Люди молчат, у них все классно. Твою родную Одессу бомбят, а у тебя все прекрасно. Странно, очень странно, — подчеркнул артист.

Однако есть и те, кто удивил, например, Миша Пшеничный, который долгое время снимался в Москве. Сейчас он выехал из РФ, занимается волонтерской деятельностью и не молчит. Также выделил Екатерину Кузнецову.

Фото: Тарас Цымбалюк