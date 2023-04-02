Певица Оля Полякова отреагировала на заявление предательницы Ани Лорак о том, что в Украине ее якобы “заказали”, не давали работать, а украинские политические деятели ставили определенные условия. При этом человека, который за этим стоит, молчунья назвать не может.

Так, 1 апреля в День смеха Полякова обнародовала видеообращение, сказав, что знает, кто “заказал” исполнительницу, замалчивающую войну в родной стране. Оля отметила, что заказчиком является она.

— Я хочу назвать этого заказчика. Этот заказчик — я. Да, я хотела в своей стране быть самой лучшей, той, которая собирает стадионы, быть самой популярной и занять этот трон. Я хотела быть королевой и номером один, — сказала Полякова.

Она также добавила, что заказала не только Ани Лорак, но и Светлану Лободу, которая в недавнем интервью заявила, что против нее устраивали акции и срывали концерты.

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— Еще вот и Света Лобода сказала, что были проплаченные акции, что на нее был заказ и что люди, имен которых, она не может назвать, платили за срывы ее концертов. Да, платила я, деньгами своего мужа, так как, конечно, за все платит он, — шутливо сказала певица.

В конце она добавила, что заказала и свою подругу, ведущую Машу Ефросинину, когда та попала в языковой скандал.

— Хотела быть не только лучшей певицей, но и ведущей. Хочу сказать всем артистам, если вам кажется, что на вас поступил заказ, знайте, скорее всего вы посягнули на мой трон и что это была Оля Полякова, — иронизирует артистка.

Стоит отметить, что поклонники Оли оценили и подхватили ее шутку.

Я знала!

А Тая Повалий? Елка еще есть. Все предатели!

Оля, откуда у вас столько денег, чтобы всех заказывать?

Хочу сделать заказ, куда писать?

Оля, я уже за Пашу Мерседеса боюсь спрашивать.

Бедный муж, даже за заказ Ани Лорак платил.

Было бы классно, если бы вы еще и Путина заказали, — шутливо пишут пользователи сети.

Напомним, недавно Ани Лорак обвинила Украину в переезде в Россию и снова назвала войну “конфликтом”. Она также добавила, что в 2014 году ее якобы хотели использовать украинские политические деятели, а потому она вынуждена была переехать в страну-агрессор.