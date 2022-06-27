Украинский актер Тарас Цымбалюк прокомментировал развод с визажисткой Тиной Антоненко.

По словам звезды сериала Крепостная, они еще не подали документы на развод, однако живут уже отдельно. Актер отметил, до конца еще не готов говорить об этом.

— Не готов отвечать развернуто, потому что нужно попросить у Тины разрешения, чтобы это озвучивать… Пока что мы считаем, что ее пост в Instagram и мой — максимум, которым сейчас мы можем делиться. Мы разъехались, планируем официально развестись, — отметил Цымбалюк.

Говорит, не вместе они уже близко месяца.

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— Теплых дружеских отношений мы не сохранили… Каждый вышел из этих отношений со своими обидами, кто-то чем-то не доволен, это абсолютно нормально. Но, конечно, я всегда помогу Тине в любой момент, — отметил Тарас.

Актер подчеркнул, не может сказать, что они разошлись только из-за войны, но это также является причиной.

— Как ни крути это огромная депрессия для каждого человека, внутренняя травма, огромная рана. И через призму этой раны ты общаешься с любимым человеком, через призму всего, что происходит в Украине. Это логичный процес и цикл. Депрессия была со двух сторон, — сказал Цымбалюк.

Недавно стало известно, что Тарас Цымбалюк расстался со своей женой спустя 11 месяцев после свадьбы. Вместе экс-возлюбленные были четыре года.

Фото: Тарас Цымбалюк