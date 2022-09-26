Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Персони

Не могу поверить, что мне за это не платят: Меган Маркл жаловалась на королевские обязанности

26 сентября 2022, 12:37
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Не могу поверить, что мне за это не платят: Меган Маркл жаловалась на королевские обязанности
Источник: Getty Images

Жена принца Гарри Меган Маркл жаловалась на то, что ей не платят за королевские обязанности. Об этом в своей книге Придворные: скрытая сила за короной рассказал королевский хроникер Валентайн Лоу.

Как утверждается в рукописи, ссылаясь на источники из дворца, Меган не раз выражала недовольство необходимостью выполнять королевские обязанности. 

— Не могу поверить, что мне за это не платят, — сказала она во время первого королевского тура осенью 2018 года.

Также автор пишет, что Маркл ежедневно все больше расстраивалась из-за количества обязанностей. Несмотря на то, что на публике герцогиня Сассекская появлялась с улыбкой и выражала радость, за кулисами все было иначе.

Сейчас смотрят

— Ей нравилось внимание, однако Меган не понимала смысла всех этих прогулок и рукопожатий с бесчисленным количеством незнакомцев, — говорится в книге.

Более того, раскрывается и жестокое обращение Маркл со своими помощниками, из-за чего последовала волна отставок.

Читайте также:
Не могу поверить, что мне за это не платят: Меган Маркл жаловалась на королевские обязанностиСамовлюбленный психопат: помощники Меган Маркл рассказали, что думают о герцогине

Источник
PageSix
Теги
Меган Маркл
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь