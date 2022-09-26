Жена принца Гарри Меган Маркл жаловалась на то, что ей не платят за королевские обязанности. Об этом в своей книге Придворные: скрытая сила за короной рассказал королевский хроникер Валентайн Лоу.

Как утверждается в рукописи, ссылаясь на источники из дворца, Меган не раз выражала недовольство необходимостью выполнять королевские обязанности.



— Не могу поверить, что мне за это не платят, — сказала она во время первого королевского тура осенью 2018 года.



Также автор пишет, что Маркл ежедневно все больше расстраивалась из-за количества обязанностей. Несмотря на то, что на публике герцогиня Сассекская появлялась с улыбкой и выражала радость, за кулисами все было иначе.

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— Ей нравилось внимание, однако Меган не понимала смысла всех этих прогулок и рукопожатий с бесчисленным количеством незнакомцев, — говорится в книге.

Более того, раскрывается и жестокое обращение Маркл со своими помощниками, из-за чего последовала волна отставок.