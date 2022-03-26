Украинской группе Антитела отказали в выступлении на благотворительном концерте в Великобритании. Все из-за того, что музыканты воюют в ВСУ.

Мероприятие пол названием Resorts World Arena состоится 29 марта в городе Бирмингем. Цель концерта — сбор средств на гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим в ходе полномасштабного вторжения России 24 февраля.

Об отказе в участии сообщается на Facebook-странице коллектива.

— Концерт несет исключительно гуманитарный характер, а мы носим шлемы и оружие в руках. Знаете, в первую очередь мы музыканты. Шлемы и бронежилеты временные, но мы принимаем отказ. Так что извините нас, мы не были готовы к такому повороту событий, как не были готовы к тому, что Россия начнет полномасштабное вторжение и убьет наших братьев, сестер, женщин и наших детей. В это время для нас важнее свобода и независимость нашей страны, а также европейские ценности, за которые мы готовы бороться до конца. Возможно, оружие в наших руках противоречит концепции концерта, но точно не противоречит нашим принципам, — заявили участники группы.

Напомним, что ранее Антитела обратились к английскому певцу Эду Ширану, и предложили поучаствовать в благотворительном концерте в Бирмингеме.

Музыкант откликнулся на это предложение, и согласился сделать телемост с Киевом, чтобы наши звезды приняли участие в мероприятии.