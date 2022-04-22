Британский певец Эд Ширан показал клип с американских рэпером Lil Baby на песню 2step. Ролик был снят на улицах ночного Киева еще до полномасштабного вторжения России в Украину.

В ролике Эд обратился к слушателям и рассказал, что клип был снят в украинской столице в 2021 году. По словам музыканта, тогда он был в Киеве впервые и ему быстро понравился город и люди. Также он чувствовал себя желанным гостем.

— Украина гордая и решительная страна и я очень рад, что мне посчастливилось снять там свое видео. Не было никаких признаков ужаса, который должен был прийти в Украину, и мое сердце сочувствует всем там, — отметил Ширан.

Также артист добавил, что все средства от клипа на YouTube, пойдут на помощь пострадавшим в нашей стране.

Эд Ширан активно выступает за мир в Украине. Он принимает участия в благотворительных концертах, а также призывает РФ прекратить огонь.