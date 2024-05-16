День вышиванки приходится на сложное военное время. Массовые мероприятия сейчас невозможны, поэтому они переместились в соцсети. Там мы объединяемся, делимся друг с другом фото в вышитых рубашках и платьях и гордимся тем, что мы — украинцы.

Присоединились к импровизированному флешмобу и украинские звезды, в частности ведущие ICTV. В ней они наполняются силой, вдохновением, верой и несокрушимостью.

Елена Фроляк

Детство и юность главного редактора Фактов ICTV прошли на Прикарпатье — в Косово. Люди в вышиванках окружали ее с детства, и геометрические и растительные орнаменты гуцульской вышивки сформировали эстетическое восприятие Елены.

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— На Косовщине, на Гуцульщине сама вышиванка не была совершенным луком. Ее дополняли лаптями, кептарем, цветными высокими носками, шляпой. У женщин была рубашка и две запаски, которые связываются красным поясом. Вот эта многослойность, которая сегодня модная во всем мире, была естественной и просто зашитой в гуцульский костюм, — вспоминает ведущая телемарафона Единые новости.

На этом фото на Елене Фроляк не гуцульская вышиванка, однако она всегда в ее душе.

Сергей Кудимов

В 2014 году ведущий Фактов недели работал военным корреспондентом в зоне АТО. Именно тогда он понял истинное значение нашего флага — там, где он развевался, были наши, была свободная Украина. С вышиванкой это понимание немного затянулось, признался Сергей Кудимов.

— Свою первую я приобрел только после полномасштабного вторжения. Однако, уже осознанно — зачем и для чего. Спасибо ВСУ, что могу одевать ее в свободной Украине! — прокомментировал ведущий.

Alyona Alyona

Участница дуэта от Украины на Евровидении 2024 опубликовала фото с коллегой Jerry Heil в вышиванках и поздравила всех с праздником.

Лилия Ребрик

Ведущая, которая недавно окрестила третью дочь, выбрала в праздничный день вышитое платье нежно-розового цвета.

— Это особая гордость — надеть сегодня вышиванку и показать, частью какой великой нации мы являемся, — подчеркнула Ребрик.

Кристина и Григорий Решетники

Звездные супруги также поздравили украинцев с Днем вышиванки и по случаю праздника показали свой фэмили-лук.

— Это — генетический код нашей нации! Нации свободной, сильной, несокрушимой! Мира, согласия и любви искренне желаем вам, — обратились к украинцам Решетники.

Кристина Соловий

Певица поделилась, что для нее День вышиванки — символ того, как люди могут менять мир вокруг себя.

— В 2006 несколько студентов Черновицкого университета решили популяризировать украинское и надели на пары вышитые рубашки. В 2024 этот праздник отмечают в около 100 странах мира. Не существует маленьких поступков или неважных людей. Лупайте сю скалу, — обратилась к подписчикам артистка.

Андрей Кравченко

Мама певца прямо в своем дворе в селе устроила выставку вышиванок. Раритеты собирал сам певец, еще во времена учебы в университете культуры на отделе фольклора.

— Будучи фольклористом, я коллекционировал вышиванки, пробовал сохранить украинскую культуру у себя дома. Потому что тогда была такая тенденция, что перекупы выкупали вышиванки и продавали на Москву. А у меня была цель — сохранить наше украинское, — рассказал Андрей Кравченко.

Наталья Могилевская

Певица тоже присоединилась к флешмобу в соцсетях и показала подарок от дизайнера Юлии Магдыч.

— Поздравляю всех с Днем вышиванки сегодня! Всем силы, вдохновения, хорошего солнечного весеннего дня. Пусть это солнышко обезболит наше больное сердце, — пожелала артистка.

Евгений Клопотенко

Ресторатор отметил, что носит вышиванку примерно 100 дней в году, потому что считает ее частью себя.

Наталка Денисенко

Актриса призналась, что у нее в гардеробе много современных вышиванок украинских брендов. Но также есть одна особенная рубашка, которой 40 лет.

— Ее собственноручно вышила моя мама, еще когда была студенткой. А ткань ткала и сшивала еще моя бабушка. Хотя, на первый взгляд, она и выглядит очень просто, для меня это очень ценная вещь! Я ее берегу в особом месте в гардеробной комнате. Очень хотела бы передать эту вышиванку следующим поколениям, — призналась Денисенко.

Эктор Хименес-Браво

Шеф-повар колумбийского происхождения собрал немалую коллекцию украинских рубашек.

— Пусть вышиванка будет не только красивой деталью гардероба каждого украинца, но и оберегом, символом единства, силы и мощи!