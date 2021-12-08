В сети появился тизер-постер приключенческого роуд-муви Я, Победа и Берлин, снятый по мотивам одноименной книги культового украинского музыканта Кузьмы Скрябина.

Премьера фильма на больших экранах состоится 24 марта 2022 года. Тизерный постер фильма передает все настроение ленты: бесконечная дорога, которая готовит для героев новые, незабываемые приключения, крутая гитара, дефицитный “товар” и она – та самая Победа.

В основе сюжета Я, Победа и Берлин лежит история обычного парня, музыканта-новичка Кузьмы. За три дня до концерта он отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой Победе.

Они хотят найти коллекционера, который готов обменять желтую бестию на шестисотый Мерс. Кузьма обещает своей девушке Барбаре вернуться домой на новой тачке, а ребятам из группы — успеть на выступление.

Несмотря на то, что с первых минут путешествия все пошло не по плану, приключение поможет героям найти истинное предназначение.

90-е – это свобода, время настоящих перемен, а в случае героя фильма – еще и поиски себя и своего предназначения. Именно в этот период активно расцветает субкультура, музыканты экспериментируют со звучанием, все носят смешные свитера и всюду ищут модные “вареные” джинсы.

Период хаоса и серости, длиннющих очередей в магазинах, когда в дефиците – все, наш герой видит все совсем с другой стороны, словно через очки позитива, прокладывая себе путь к новым возможностям.

В фильме зрители смогут увидеть величественный Львов, невероятные украинские пейзажи и яркий ночной Берлин.