Украинский мультиартист Дмитрий Монатик (Monatik) презентовал кавер на песню Кузьмы Скрябина Старі фотографії. Это один из 16 саундтреков к фильму Я, Победа и Берлин.
Артист признался, что очень любит эту песню, а при ее создании ощущал огромную ответственность и трепет.
— Большая честь представить сегодня оммаж к творчеству легендарного Кузьмы Скрябина, — отметил Дмитрий Монатик.
Певец также выразил благодарность за доверие создателям фильма по книге Скрябина Я, Победа и Берлин, который скоро выйдет в прокат.
Пользователи сети похвалили Монатика за кавер, отметив, что его голос звучит очень красиво.
- Это очень сильно!
- Так проникновенно и чувственно!
- В самое сердце.
- Только Кузьмы не хватает.
- Спасибо большое, получилось очень красиво.
- Дмитрий, это так красиво!
- До слез.
- Самый лучший!
- Как это красиво! Вы гений и наша гордость.
- Мурашки и слезы одновременно.
- Гениальная песня! Очень душевно. — Пишут в комментариях Монатика.
Недавно в сети появился тизер-постер приключенческого роуд-муви Я, Победа и Берлин. Премьера фильма на больших экранах состоится уже весной 2022 года — 24 марта.
В основе сюжета киноленты лежит история обычного парня, музыканта-новичка Кузьмы, который за три дня до концерта отправился со своим другом Бардом в Берлин на старой Победе. События разворачиваются в 1990-е года.
Режиссер Ольга Ряшина и продюсеры фильма объединили разные по стилю, подаче, взгляду треки в крутой микс, который позволит проникнуться атмосферой фильма и эпохой 90-х, почувствовать весь спектр эмоций, прожить вместе с героями сногсшибательные приключения.
К сотрудничеству были привлечены как самые известные музыканты, чьи хиты покорили не только всю Украину и попали в топ плейлистов за рубежом, так и малоизвестных исполнителей.