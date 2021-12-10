Украинский мультиартист Дмитрий Монатик (Monatik) презентовал кавер на песню Кузьмы Скрябина Старі фотографії. Это один из 16 саундтреков к фильму ‎Я, Победа и Берлин.

Артист признался, что очень любит эту песню, а при ее создании ощущал огромную ответственность и трепет.

— Большая честь представить сегодня оммаж к творчеству легендарного Кузьмы Скрябина, — отметил Дмитрий Монатик.

Певец также выразил благодарность за доверие создателям фильма по книге Скрябина Я, Победа и Берлин, который скоро выйдет в прокат.

Пользователи сети похвалили Монатика за кавер, отметив, что его голос звучит очень красиво.

Это очень сильно!

Так проникновенно и чувственно!

В самое сердце.

Только Кузьмы не хватает.

Спасибо большое, получилось очень красиво.

Дмитрий, это так красиво!

До слез.

Самый лучший!

Как это красиво! Вы гений и наша гордость.

Мурашки и слезы одновременно.

Гениальная песня! Очень душевно. — Пишут в комментариях Монатика.

Недавно в сети появился тизер-постер приключенческого роуд-муви Я, Победа и Берлин. Премьера фильма на больших экранах состоится уже весной 2022 года — 24 марта.

В основе сюжета киноленты лежит история обычного парня, музыканта-новичка Кузьмы, который за три дня до концерта отправился со своим другом Бардом в Берлин на старой Победе. События разворачиваются в 1990-е года.

Режиссер Ольга Ряшина и продюсеры фильма объединили разные по стилю, подаче, взгляду треки в крутой микс, который позволит проникнуться атмосферой фильма и эпохой 90-х, почувствовать весь спектр эмоций, прожить вместе с героями сногсшибательные приключения.

К сотрудничеству были привлечены как самые известные музыканты, чьи хиты покорили не только всю Украину и попали в топ плейлистов за рубежом, так и малоизвестных исполнителей.