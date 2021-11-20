В пятом выпуске шоу Україна має талант покорять сцену пришли полуфиналисты Британия имеет талант — воздушные гимнасты Алексей Малый и Джулия Макарова.

Джулия и Алексей показали воздушный номер на ремнях. Мужчине удалось удержать девушку зубами, чем они покорили судей. Их номер — отсылка к Адаму и Еве.

После окончания выступления суди шоу также напросились полетать. Ксения Мишина, Евгений Кот и Жан Беленюк примерили на себе образ воздушных гимнастов. Джулия и Алексей получили четыре Да.

Семья Джулии — цирковые артисты. Ее бабушка и дедушка ведут цирковой коллектив Родник, в который Алексей пришел заниматься в 13-летнем возрасте. Там они и познкомились.

Пара выступает вместе уже пять лет. Ранее их связывала не только воздушная гимнастика, но и личные отношения, однако полгода назад они расстались.

До пандемии Джулия и Алексей гастролировали и выступали за границей. В 2021 году работали в Национальном цирке Украины.

Напомним, что премьера нового сезона легендарного шоу Україна має талант состоялась 23 октября. Судьями проекта являются ведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот.

Каждый эфир в составе звездного жюри появляется еще один судья. В пятом выпуске дополнительное судейское кресло занял олимпийский чемпион Жан Беленюк.