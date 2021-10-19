Украинский блогера Алевтина Черкашина, которую пользователи знают под ником diva_olivka, проиграла суд, поэтому должна выплатить 250 тыс. грн за нарушение условий акции в социальной сети.

Такое решение принял Хозяйственный суд Киева в сентябре 2021 года.

Дело в том, что предпринимательница Вероника Синица подписала с блогером договор 1 сентября 2020 года о проведении акции по розыгрышу призов, так называемый giveaway. Согласно договору, блогер гарантировала, что количество подписчиков на странице Синицы вырастет на 50 тыс.

За услуги блогеру Синица должна была заплатить 500 тыс. грн. 50% перед стартом giveaway, а остаток после проведения акции. Первый транш предпринимательница таки оплатила.

Однако вместо обещанных 50 тыс. новых подписчиков, получила лишь 22,8 тыс.

Эти данные Алевтина Черкашина подтвердила на судебном заседании. Однако блогер добавила, что не отвечает за волеизъявление и действия других лиц.

Со своей стороны, суд постановил, что блогер взяла на себя прямые обязательства увеличить количество подписчиков на 50 тыс., подписав договор с Синицей.

Предпринимательница хотела взыскать с Алефтина 1 млн 250 тыс. грн.

Дело в том, что Синица была лишь посредником между Черкашиной и своей клиенткой. Предпринимательница нарушила договор со своей клиенткой, поэтому ей пришлось выплатить 250 тыс. грн штрафа.

Учитывая это, судья удовлетворила иск лишь в отношении суммы 250 тыс. грн в качестве возмещения материального ущерба.