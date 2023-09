Звезда диснеевской Русалочки Холли Бейли появлением на церемонии MVT Music Awards подогрела слухи о своей беременности. Причиной тому стало платье, которое актриса выбрала для выхода на сцену шоу в качестве ведущей.

Halle Bailey pregnancy rumors heated up behind scenes at VMAs 2023 https://t.co/pLGfab8JTW pic.twitter.com/p3ZYdhF5o0 — Page Six (@PageSix) September 15, 2023

Бейли надела длинное широкое коралловое платье со смелым разрезом от бедра и завязками на шее. Материал струился по фигуре актрисы, намекая на то, что она что-то скрывает.

— Голли держалась подальше от фотографов и была очень рассудительна и осторожна во время объятий, — сообщил инсайдер.

В Twitter есть видео, которое делает слухи о беременности голливудской звезды еще более похожими на правду.

Halle Bailey is definitely pregnant…. Rihanna has taught me so many ways to hide a pregnancy pic.twitter.com/lSKM5BZOUZ — AJ ????️ (@holynoapostle) September 7, 2023

Некоторые пользователей соцсети уже делают мемы о сиквеле Русалочки. Ведь во второй части мультфильма у Ариэль и Эрика рождается дочка Мелоди, вокруг которой закручивается сюжет.

Halle Bailey pregnancy is promotion for the little mermaid 2 ???????????? https://t.co/qXB9MGUBLV pic.twitter.com/C2KeNicURx — incognitoo (@kittttyyyfeverr) September 14, 2023

Известно, что Холли Бэйли полтора года находится в отношениях с ютубером и рэпером DDG, с которым познакомилась в Лас-Вегасе.

Фото: скрин з Youtube/Disney