Зірка діснеєвської Русалоньки Голлі Бейлі своєю появою на цьогорічній церемонії MVT Music Awards підігріла чутки про свою вагітність. Причиною тому стала сукня, яку акторка обрала для виходу на сцену шоу як ведучої.

Halle Bailey pregnancy rumors heated up behind scenes at VMAs 2023 https://t.co/pLGfab8JTW pic.twitter.com/p3ZYdhF5o0 — Page Six (@PageSix) September 15, 2023

Бейлі вбралася у довге широке коралове плаття зі сміливим розрізом від стегна та завʼязками на шиї. Матеріал струменів фігурою акторки, натякаючи на те, що вона щось приховує.

Зараз дивляться

– Голлі трималася подалі від фотографів та була дуже розважлива й обережна під час обіймів, – повідомив інсайдер.

У Twitter є відео, яке робить чутки про вагітність голівудської зірки ще більше схожими на правду.

Halle Bailey is definitely pregnant…. Rihanna has taught me so many ways to hide a pregnancy pic.twitter.com/lSKM5BZOUZ — AJ ????️ (@holynoapostle) September 7, 2023

Дехто з користувачів соцмережі вже робить меми про сіквел Русалоньки. Адже в другій частині мультфільму в Аріель та Еріка нарожується донька Мелоді, навколо якої закручується сюжет.

Halle Bailey pregnancy is promotion for the little mermaid 2 ???????????? https://t.co/qXB9MGUBLV pic.twitter.com/C2KeNicURx — incognitoo (@kittttyyyfeverr) September 14, 2023

Відомо, що Голлі Бейлі півтора року перебуває у стосунках із ютубером і репером DDG, з яким познайомилася в Лас-Вегасі.

Фото: скрин з Youtube/Disney