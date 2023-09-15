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Сукня з натяком: зірку Русалоньки Голлі Бейлі запідозрили у вагітності

15 Вересня 2023, 15:07
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Русалочка

Зірка діснеєвської Русалоньки Голлі Бейлі своєю появою на цьогорічній церемонії MVT Music Awards підігріла чутки про свою вагітність. Причиною тому стала сукня, яку акторка обрала для виходу на сцену шоу як ведучої.

Бейлі вбралася у довге широке коралове плаття зі сміливим розрізом від стегна та завʼязками на шиї. Матеріал струменів фігурою акторки, натякаючи на те, що вона щось приховує.

Зараз дивляться

– Голлі трималася подалі від фотографів та була дуже розважлива й обережна під час обіймів, – повідомив інсайдер.

У Twitter є відео, яке робить чутки про вагітність голівудської зірки ще більше схожими на правду.

Дехто з користувачів соцмережі вже робить меми про сіквел Русалоньки. Адже в другій частині мультфільму в Аріель та Еріка нарожується донька Мелоді, навколо якої закручується сюжет.

Відомо, що Голлі Бейлі півтора року перебуває у стосунках із ютубером і репером DDG, з яким познайомилася в Лас-Вегасі.

Фото: скрин з Youtube/Disney

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Джерело
PageSix
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