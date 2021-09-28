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Музыка

Ранее никто не слышал: на аукционе выставят песню Джона Леннона

28 сентября 2021, 19:27 Каріна Зуєва
Ранее никто не слышал: на аукционе выставят песню Джона Леннона
Источник: Getty Images

На аукционе в Копенгагене (Дания) выставят редкую запись американского певца Джона Леннона и его супруги, художницы Йоко Оно. В интервью также попала песню, которую ранее никто не слышал.

Известно, что более 50 лет назад у Джона Леннона и Йоко Оно брали интервью четверо датских школьников. Запись идет 33 минуты. Это произошло незадолго до того, как рок-группа The Beatles, где Леннон был лидером, объявила о прекращении своей творческой деятельности.

Кроме того, на записи не только разговор пары, но и песня, которая так и осталась неизданной — Radio Peace. Аукционный дом, где будет продаваться кассета, ожидает получить от лота $32-50 тыс.

В январе 1970 года датские школьники решили взять интервью у Джона Леннона и его супруги Йоко Оно. Пара в то время как раз путешествовала Данией.

Мало того, что школьники уговорили учителя отпустить их, они также с собой взяли диктофон и микрофон.

Как рассказывает Карстен Хоен, один из тех, кто брал интервью, их встреча с звездами была очень теплая.

— Насколько нам известно, единственное место, где существует эта песня — наша кассета, — рассказал Хоен.

Джон Леннон легендарный рок-музыкант, поэт и активист. Он был одним из основателей всемирно известной группы The Beatles. После распада коллектива начал сольную карьеру, однако в 1980 году был убит бывшим фанатом группы.

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Источник
BBC
Теги
аукціон , Джон Леннон
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