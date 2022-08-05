Стильная и красивая прическа может завершить и дополнить любой образ. Если вам надоело ходить постоянно с прямыми волосами, самое время для экспериментов.

Факты ICTV подобрали стильные прически на среднее волосы на любой случай жизни. Тем более, все они легкие, поэтому каждая сможет сделать их самостоятельно.

Высокий хвост

Хвост можно сделать обычный, просто затянув резинкой, а можно поиграться с челкой.

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Популярной является прическа, которую делает Белла Хадид. Такой хвост можно легко сделать, а выглядеть прическа будет очень стильно.

Тем более, такой хвост подойдет и для прогулки с друзьями, и для торжественного события.

Чтобы понять механизм прически, просмотрите видео-инструкцию.

Также довольно стильно будет выглядеть низкий хвост. Чтобы сделать такую прическу более благородной, волосы нужно хорошо зачесать и пригладить с помощью стайлингов.

Низкий пучок

Такая прическа всегда будет выглядеть стильно. Она подойдет и для свидания, и для посиделок с подружками, и для ресторана.

Сделать ее можно с помощью невидимок и легкой резинки.

Косичка в хвосте

Это пожалуй самая простая прическа из всех. Необходимо просто сделать хвост на средней длине и заплести обычную косичку.

Такой вариант можно делать на учебу, работу или просто на каждый день. Хоть прическа и простая, выглядит всегда стильно и дорого.

Варианты с крабиком

Крабик для волос — очень универсальная и классная штука, которая должна быть у каждой. Прически с ним выглядят элегантно и очень по-девичьи.

Особых усилий такая она не требует. Тем более с крабиком можно экспериментировать — оставить волосы распущенными или же полностью подобрать.

Легкие локоны

Они подойдут каждой, тем более, выглядит такая прическа всегда непринужденно и красиво.

Сделать такую укладку можно с помощью утюжка.

Фото: Getty Images, Pinterest