Стильна та красива зачіска може завершити та доповнити будь-який образ. Якщо вам набридло ходити постійно з прямим волоссям, саме час для експериментів.

Факти ICTV підібрали стильні зачіски на середнє волосся на будь-який випадок життя. Тим паче, усі вони легкі, тому кожна зможе зробити їх самостійно.

Високий хвіст

Хвіст можна зробити звичайний, просто затягнути резинкою, а можна погратися з чубчиком.

Зараз дивляться

Популярною є зачіска, яку робить Белла Хадід. Такий хвіст можна легко та швидко зробити, а виглядатиме він дуже стильно.

Тим паче, такий хвіст підійде і для прогулянки з друзями, і для урочистої події.

Аби зрозуміти механізм зачіски, перегляньте відео-інструкцію.

Також доволі стильним буде виглядати низький хвіст. Аби зробити таку зачіску більш благородною, волосся потрібно міцно зачесати та пригладити за допомогою стайлингів.

Низька гулька

Така зачіска завжди виглядатиме стильно. Вона підійде і для побачення, і для посиденьок з подружками, і для ресторану.

Зробити її можна за допомогою невидимок та легкої резинки.

Косичка у хвості

Це мабуть найпростіша зачіска з усіх. Необхідно просто зробити хвіст на середній довжині та заплести звичайну косичку.

Такий варіант можна робити на навчання, роботу чи просто на кожен день. Хоч зачіска і проста, виглядає завжди стильно та дорого.

Варіанти з крабиком

Крабик для волосся – дуже універсальна та класна штука, яка має бути у кожної. Зачіски з ним виглядають елегантно та дуже по-дівочому.

Особливих зусиль вона не потребує. З крабиком можна експериментувати – залишити волосся розпущеним або ж повністю підібрати.

Легкі локони

Вони підійдуть кожній, тим паче, виглядає така зачіска завжди невимушено та красиво.

Зробити таку укладку можна за допомогою вирівнювача.

Фото: Getty Images, Pinterest