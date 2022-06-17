Уход за волосами – болезненная тема для каждой девушки и женщины. Много денег потрачено на множество разных средств, но ни одно из них не помогает получить желаемый результат. Что же мы делаем не так? Если вы действительно хотите улучшить состояние и вид своих волос, стоит обратить внимание на то, как вы их сушите. Мы решили исследовать вопрос, как правильно сушить разные типы волос. И вот материал, который мы собрали для вас.

Как правильно сушить вьющиеся волосы

1. Промокните волосы полотенцем

Не стоит сразу после мытья браться сушить волосы феном. Сначала промокните их полотенцем, избавившись от чрезмерной влажности. Не трите волосы, чтобы не навредить их структуре. Подождите около 10 минут. Но не заворачивайте волосы в полотенце, ведь они должны дышать, а не создавать закупорки.

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2. Используйте дополнительное средство для сохранения завитков

Чтобы сохранить свои кудри, следует использовать специальное средство. К примеру, спрей или масло. Они помогают придать вашим волосам аккуратной формы и их легко расчесывать, не вырывая и не повреждая волосы.

3. Используйте диффузор

Сушить вьющиеся волосы следует диффузором. Эта насадка часто недооценивается, однако она равномерно распределяет воздух, хорошо высушивает и сохраняет завитки.

4. Регулируйте струю воздуха и температуру

Важно также выбрать среднюю скорость фена, чтобы не пересушить волосы. Также фен имеет несколько режимов температуры: горячий, умеренный теплый, холодный. Сначала следует использовать умеренный теплый. Не горячий, чтобы не палить волосы. В конце процедуры можно переключить на холодный режим, что позволит зафиксировать прическу.

Как правильно сушить прямые волосы

1. Промокните полотенцем

Промокните волосы полотенцем и подождите 10 минут.

2. Защитите волосы перед сушкой

Перед тем как сушить волосы феном, следует защитить их от термического воздействия. В этом вам поможет обычная термозащита. Она не только препятствует пересушиванию волос, но и питает их. Наносить жидкость нужно равномерно. Кроме того, термозащита придает прямым волосам определенный объем.

3. Разделить пряди

Сушить прямые волосы лучше локально. Их можно условно разделить на несколько прядей (в зависимости от густоты волос). Сушить следует от задней части головы к боковым сторонам.

4. Расположение фена и струя воздуха

Не приближайте фен близко к коже головы. Держите его на расстоянии 15–20 см. Ведь теплый воздух приводит к выделению сала, что быстро делает прямые волосы жирными.

Если вы также не хотите, чтобы ваши волосы пушились, тогда следует сушить их сверху вниз в направлении от кожи головы книзу. Здесь также хорошо воспользоваться щеткой или расческой, которые также будут препятствовать пушению волос и делать их гладкими. Важно также выбрать среднюю скорость фена, чтобы не пересушить волосы.

5. Позвольте волосам остыть

Чтобы зафиксировать прическу, используйте холодный режим.

6. Нанести средство для блеска

Это необязательный пункт. Однако если у вас уже есть масло, то для прямых волос его можно применить уже в конце процедуры, равномерно нанося на всю длину волос. Таким образом, масло придаст здоровый и блестящий вид вашим волосам.

Вьющиеся волосы более непослушны, поэтому для ухода за ними понадобится немного больше времени, чем для прямых.

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