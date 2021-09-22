Американский актер Брэд Питт подал новый иск на свою экс-супругу, актрису Анджелину Джоли.

Актер обратился в суд Люксембурга, поскольку они с экс-возлюбленной не могут поделить поместье Chateau Miraval, которое расположено во Франции. Его стоимость — $164 млн.

Сообщается, что изначально Джоли владела 40% акций компании Quimicum, которой принадлежит виноградник и поместье, а Брэд — 60%. Однако за три года до развода он отдал 10% акций Анджелине, чтобы их доли стали равны.

Сейчас актриса хочет продать свою часть, однако готова передать ее кому угодно, но не Питту. Однако актер заявляет, что имеет полное право выкупить ее первым, но Джоли не волнуют финансовые интересы Брэда.

К слову, именно в Chateau Miraval звездная пар сыграла свадьбу, а позже они начали там изготавливать вино, которое хорошо себя зарекомендовало среди критиков.

Источник, приближенный к судебному процесу, назвал Джоли мстительной и той, кто пытается обойти правила.

Напомним, что Брэд Питт и Анджелина Джоли развелись пять лет назад. Однако они до сих пор не могут найти общий язык.

Пара прожила вместе 12 лет, но официально оформили свои отношения спустя 10 лет.