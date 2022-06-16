Украинский телеведущий Владимир Остапчук рассказал, как война повлияла на отношения с российским музыкантом Филиппом Киркоровым.

В интервью Слава+ Остапчук признался, что певец иногда проявлял интерес к нему, хоть и в шутливой манере.

— Киркоров никогда не намекал на то, что я ему нравлюсь как мужчина. Возможно в наших с ним переписках были шутки на эту тему, но чтобы предлагать — это бред. Он прекрасно знает, что у меня жена и семья. Я толерантный человек и уважительно отношусь к любой ориентации, но мы ни разу не общались с Киркоровым откровенно на эту тему, — рассказал Владимир.

Телеведущий добавил, что они с певцом часто обсуждали общих знакомых, и также рассказал, почему Киркоров общался именно с ним. Они познакомились, когда Остапчук был участником одного из танцевальных шоу.

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— Мне бы хотелось думать, что он увидел во мне мужчину, с которым он мог бы провести вечер. Мне греет душу эта мысль, но я не такой ориентации. Мне кажется, я бы мог продвинуться намного дальше в шоубизнесе, или не так тяжело, как проходил все эти трудные годы, — добавил Остапчук.

Актер рассказал, что случилось после прекращения общения с Киркоровым на фоне полномасштабного вторжения.