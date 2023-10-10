У многих украинских звезд есть роскошные имения за пределами Киева. Уставшие от бешеного ритма жизни, они предпочитают отдых на природе и загородную жизнь.

Впрочем, ряд знаменитостей приобрели апартаменты и в самой столице. Факты ICTV предлагают узнать, где живут украинские звезды и как выглядят их имения.

Тина Кароль

Певица Тина Кароль имеет собственный особняк в Зазимье. Внутри дома артистка обустроила студию для репетиций, тренажерный зал, а также целый этаж с интерактивной технологией “умный дом”.

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Во дворе есть лаунж-зона, где можно разжигать костер, мини-футбольное поле и бассейн.

Оля Полякова

У Оли Поляковой загородный дом неподалеку от затопленной Гусинской церкви, возле Днепра. Дом выполнен полностью из дерева. Там есть домашний кинотеатр, гостевое крыло со спальнями и террасой.

На территории дома есть огород, теплица, ферма, бассейн, спортзал и баня. Полякова неоднократно рассказывала, что самостоятельно делает сыр из козьего молока, а для его хранения построила 100-метровый погреб.

Кроме того, у Поляковой есть квартира в самом центре Киева.

Певица владеет элитными апартаментами на 5-м этаже дома, который расположен напротив Нацбанка по улице Институтской.

Злата Огневич

Злата Огневич живет в одном из самых престижных микрорайонов Киева — Новопечерские Липки. Певица имеет двухкомнатную квартиру площадью 79 кв.

В одном из интервью Огневич призналась, что ей помогли родители, которые продали недвижимость в Крыму и купили жилье дочери в Киеве. Апартаменты артистки оформлены в светлых, нежных оттенках.

Потап и Настя Каменских

Дом супругов Потапа и Насти Каменских расположен в поселке Романков, неподалеку от Конча-Заспы. Двухэтажный особняк выполнен в итальянском стиле.

На первом этаже есть кухня, столовая, гостиная и специальная зона для занятий спортом. На втором этаже у супругов есть большая спальня, гардеробная и ванная комната.

На территории поместья Потапа и Насти Каменских – бассейн, терраса для отдыха с садовой мебелью и подсобное помещение. По соседству с супругами живут телеведущие Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов.

София Ротару

Народная артистка Украины София Ротару имеет собственный трехэтажный дом в селе Пятихатки, неподалеку от Козина. Его площадь составляет 1 412 кв. м.

Украшением дома является гостиная с камином, люстрой в средневековом стиле и стеклянной стеной от пола до крыши.

На территории София Михайловна посадила немало растений, среди них голубые ели и туи. Также во дворе есть гостевой дом из сруба, деревянная беседка и помещение для садового инвентаря.