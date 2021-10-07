Ольга Цибульская обнажила грудь на сцене

Украинская телеведущая и певица Ольга Цибульская рассказала о конфузе, который случился с ней во время одного из концертов.

Звезда рассказала, что во время выступления в Южноукраинске у нее сдвинулся костюм, из-под которого виднелась обнаженная грудь. Этим телеведущая поделилась за кулисами шоу Хто зверху? на Новом канале.

– У нас был концерт в Южноукраинске и у меня прямо на сцене сдвинулся костюм. Да так, что было видно бюст. Причем я пела романтично-драматическую песню. Вижу – выходит артист моего балета и начинает дергать меня в районе груди. Не могла понять, что тот делает. А он мне говорит: У тебя видно сосок, – вспомнила певица.

Этот инцидент публика не смогла оценить, поскольку из зала этого не было видно.

– Это была эротическая фантазия моего пиар-менеджера. Она всегда говорила, что нужно, чтобы я на сцене разделась. И это произошло. Хотя никто из зала ничего не увидел, вся команда посмеялась, — смеясь сказала Ольга.

Стоит отметить, что звезды нередко попадают в комические ситуации, поскольку всегда находятся в поле зрения поклонников. Кто-то падает во время танца, над кем-то шутят коллеги, а у кого-то рвется костюм в пикантных местах. Однако не до смеха, когда это происходит на глазах у многотысячной публики.

Так, например, Настя Каменских когда-то рассказывала, что едва не упала на сцене во время своего концерта, а у Тины Кароль на съемках порвалась застежка на платье, однако певица успела его придержать.