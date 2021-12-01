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Сказала – да! Блогерша Пренткович обручилась со своим парнем

2 декабря 2021, 00:53
Валентина Летяк редактор ленты
Таня Пренткович

Известная украинская блогерша Татьяна Пренткович 1 декабря обручилась со своим парнем – предпринимателем Андреем Гонковским.

Мужчина сделал ей предложение в последний вечер отдыха в Египте.

Она сказала: Да!

Женщина выложила в сторис Instagram трогательное видео.

В июне Татьяна Пренткович рассказала в одном из интервью, как узнала об измене мужа Ореста Мурия, с которым прожила восемь лет. У них есть общий сын — трехлетний Иван.

Блогер призналась, что они длительное время с экс-мужем скрывали причину развода, поскольку думали, что отношения могут наладиться.

На тот момент Татьяна уже состояла в отношениях с предпринимателем Андреем Гонковским.

Фото: Таня Пренткович

Теги
Блогер , Таня Пренткович
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