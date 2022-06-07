Исполняющая обязанности директора и художественного руководителя Донецкого академического областного драмтеатра в Мариуполе Людмила Колосович рассказала, как сложилась судьба актеров разрушенного театра и над какими спектаклями начали работать эвакуированные артисты.

Людмила сказала, сейчас они находятся в Ужгороде в помещении Закарпатского областного украинского музыкально-драматического театра.

Свою работу они начали с 1 июня. Приступили сразу к двум проектам. Первый — постановка про судьбу и жизнь Василия Стуса, второй — пишется пьеса местным драматургом Александром Гавришем по исповеди актеров, находившихся в Мариуполе во время российского нападения.

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— Не все выехали из Мариуполя, но на то была их воля… Кто-то оказался в России, кто-то в Крыму, кто-то остался в Мариуполе или попал в Европу. 29 человек находится в Украине. В Ужгороде вместе со мной восемь работников театра — те, кто работал ранее и двое молодых актеров, которые присоединились к нам, — отметила Колосович.

Говорит, что как только они получат первую выплату — дадут людям зарплату, чтобы другие, те кто захочет, смог вернуться и приехать в ним в Ужгород.

Отмечает, есть те, кто остался работать в оккупированном Мариуполе, но перешел в другие театры.

— Насколько я знаю из социальных сетей, то это 60 человек… Они вроде бы в помещении филармонии, — рассказала Людмила.

Дата первой премьеры еще неизвестна, но ориентировано — середина июля.

— Есть много причин. У нас нет ничего своего — декораций, костюмов, аппаратуры и денег на все это. Но думаю, все решим, — подытожила Колосович.

Фото: Людмила Колосович