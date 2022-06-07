Виконувачка обов’язків директора та художнього керівника Донецького академічного обласного драмтеатру в Маріуполі Людмила Колосович розповіла, як склалася доля акторів зруйнованого театру та над якими виставами розпочали працювати евакуйовані митці.

Людмила сказала, що наразі вони перебувають в Ужгороді, у приміщенні Закарпатського обласного українського музично-драматичного театру.

Свою роботу вони розпочали з 1 червня. Взялися одразу до двох проєктів. Перший – постановка про долю та життя Василя Стуса. А от другий – пишеться п’єса місцевим драматургом Олександром Гавришем за сповіддю акторів, які перебували в Маріуполі під час російського нападу.

Зараз дивляться

– Не всі виїхали з Маріуполя, але на те була їхня воля… Хтось опинився в Росії, хтось у Криму, хтось залишився в Маріуполі чи потрапив до Європи. 29 людей перебувають в Україні. В Ужгороді разом зі мною вісім працівників театру – ті, хто працював раніше, та двоє молодих акторів, які приєдналися до нас, – зазначила Колосович.

Каже, що щойно вони отримають першу виплату – дадуть людям зарплату, щоб інші, хто захоче, зміг повернутися і приїхати до них до Ужгорода.

Наголошує, є ті, хто залишився працювати в окупованому Маріуполі, але перейшов до інших театрів.

– Наскільки я знаю із соціальних мереж, то це 60 людей… Вони начебто у приміщенні філармонії, – розповіла Людмила.

Дата першої прем’єри ще невідома, але орієнтовно – середина липня.

– Є багато причин. У нас немає нічого свого – декорацій, костюмів, апаратури та грошей на все це. Але думаю, все вирішимо, – підсумувала Колосович.

Фото: Людмила Колосович