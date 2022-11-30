Группа Kalush Orchestra объявила о музыкальной мобилизации Украины. Все потому, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину песни исполнителей страны-агрессора остаются в топах музыкальных платформ YouTube Music, Apple Music, Spotify, Deezer и Shazam.

Выходит, что российские артисты платят налоги в казну РФ, которая направляет эти средства на оружие, используемое для разрушения украинских городов и смертей украинцев. Те, кто продолжает слушать их музыку и смотреть клипы, спонсирует эту кровопролитную войну.

Kalush Orchestra призывает украинцев остановить прослушивание российских артистов и отдавать предпочтение украинским трекам. Инициативу также поддержал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Лидер группы Олег Псюк подчеркнул, музыка – тоже оружие, а то, что на стриминговых платформах Украины доминирует российское – культурная оккупация нашей страны.