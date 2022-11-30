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Нет культурной оккупации! Kalush Orchestra объявили о музыкальной мобилизации Украины

30 ноября 2022, 16:47
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Kalush Orchestra

Группа Kalush Orchestra объявила о музыкальной мобилизации Украины. Все потому, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину песни исполнителей страны-агрессора остаются в топах музыкальных платформ YouTube Music, Apple Music, Spotify, Deezer и Shazam.

Выходит, что российские артисты платят налоги в казну РФ, которая направляет эти средства на оружие, используемое для разрушения украинских городов и смертей украинцев. Те, кто продолжает слушать их музыку и смотреть клипы, спонсирует эту кровопролитную войну.

Kalush Orchestra призывает украинцев остановить прослушивание российских артистов и отдавать предпочтение украинским трекам. Инициативу также поддержал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Лидер группы Олег Псюк подчеркнул, музыка – тоже оружие, а то, что на стриминговых платформах Украины доминирует российское – культурная оккупация нашей страны.

— Здесь нам не нужен ленд-лиз, чтобы бороться с российским контентом. ВСУ выгоняют оккупантов из наших поселков и городов, мы должны выгнать их из наших колонок и ушей. Поэтому прямо сейчас мы объявляем музыкальную мобилизацию Украины! Кто с нами – тот ускоряет завершение войны в Украине! — отметил Олег.

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Теги
Kalush Війна в Україні Музыка
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