Суспільне мовлення подтвердило участие Украины в международном песенном конкурсе Евровидение 2024, которое пройдет в Швеции.

Представителя нашей страны традиционно выберут на Нацотборе, подача заявок на который начнется в ближайшее время. Стоит отметить, что он будет иметь нововведения.

Музыкальным продюсером Нацотбора на Евровидение 2024 во второй раз станет музыкант и композитор Дмитрий Шуров (Ріапобой).

— На днях начнется прием заявок на участие в Нацотборе и новый сезон Евровидения в Украине. Обращаюсь сейчас ко всем: включайтесь, мы должны создать и выбрать следующую песню, которой будет гордиться страна, песню, которая покорит сердца всей Европы и зажжет новую звезду из Украины. В этом году вас ждет сюрприз — вы сможете сами выбрать одного из финалистов. Впереди много интересного, — сказал Шуров.

Напомним, в 2024 году конкурс пройдет в Мальме (Швеция) из-за победы певицы Loreen в 2023-м. Более того, уже известны даты первого и второго полуфиналов Евровидения 2024.

Традиционно конкурс пройдет в мае.