Нацотбор Детского Евровидения 2023: названы члены жюри

Стали известны члены жури Нацотбора на Детское Евровидение 2023. Свои голоса за кандидатов отдавали украинцы с помощью электронного голосования.

Оценивать выступления юных украинцев будут Игорь Кондратюк с 28,16% голосами, Jerry Heil с 24,93% голосами и Alyona Alyona с 20,91% голосами. В целом через сервис Дія проголосовало более 630 тыс. украинцев — выбрать кандидата в кресло жури можно было с 11 по 17 сентября.

Игорь Кондратюк — ведущий, продюсер и шоумен. Он имеет огромный опыт в оценивании различных талантов, поэтому его знания точно пригодятся на конкурсе.

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Jerry Heil — певица и автор песен. За свою карьеру она успела стать лауреатом премии Music Moves Europe Awards и создать лейбл Nova Music.

Alyona Alyona — певица и композитор. В 2020 году она вошла в список Forbes 30 до 30.

Продюсер и артистки будут оценить таланты детей уже 1 октября — победитель получит возможность побороться за первое место с соперниками из 15 стран.

Напомним, что ранее стали известны подробности Детского Евровидения 2023. К примеру, конкурс состоится 26 ноября в Ницце. Слоган конкурса краткий, но достаточно емкий — Герои.

Предыдущий раз конкурс выиграл 13-летний француз Lissandro с песней Oh Maman. Украинка Злата Дзюнька заняла 9-е место.