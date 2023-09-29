Украинцы впервые имеют возможность выбрать представителя на Детское Евровидение 2023 в Дії. Голосование пройдет в два этапа. Первый стартовал сегодня, 29 сентября, в 10 утра и продлится ровно двое суток до 1 октября.
Приобщиться к опросу можно только в случае, если вам 14 лет и больше. Отдать свой голос в приложении в разделе Опрос можно за пятерых исполнителей.
Список претендентов и песен
- Polina Babiy — Universe
- Анастасия Димид — Квітка
- Анастасия Белибова — Сильная
- Денис Грищук — Dance
- Группа 3ʼbeauties — Power of Love
Второй этап онлайн-голосования начнется во время финала Национального отбора 1 октября. На то, чтобы еще раз отдать голос в Дії за кого-то из своих фаворитов или же изменить выбор, у пользователей будет 20 минут после того, как вживую прозвучат песни от всех исполнителей.
Представлять Украину на песенном конкурсе в Ницце поедет тот исполнитель, который суммарно наберет больше всего голосов от зрителей и жюри. Финал Нацотбора на Детское Евровидение 2023 можно посмотреть 1 октября в 18:00 в Дія.TV, выбрав канал Суспільне Культура.
Напомним, ранее в приложении пользователи Дії уже выбрали состав жюри Нацотбора. Решением более 630 тыс. украинцев судьями стали Игорь Кондратюк, Jerry Heil и Alyona Alyona.