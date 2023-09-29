Украинцы впервые имеют возможность выбрать представителя на Детское Евровидение 2023 в Дії. Голосование пройдет в два этапа. Первый стартовал сегодня, 29 сентября, в 10 утра и продлится ровно двое суток до 1 октября.

Приобщиться к опросу можно только в случае, если вам 14 лет и больше. Отдать свой голос в приложении в разделе Опрос можно за пятерых исполнителей.

Список претендентов и песен

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Polina Babiy — Universe

Анастасия Димид — Квітка

Анастасия Белибова — Сильная

Денис Грищук — Dance

Группа 3ʼbeauties — Power of Love

Второй этап онлайн-голосования начнется во время финала Национального отбора 1 октября. На то, чтобы еще раз отдать голос в Дії за кого-то из своих фаворитов или же изменить выбор, у пользователей будет 20 минут после того, как вживую прозвучат песни от всех исполнителей.

Представлять Украину на песенном конкурсе в Ницце поедет тот исполнитель, который суммарно наберет больше всего голосов от зрителей и жюри. Финал Нацотбора на Детское Евровидение 2023 можно посмотреть 1 октября в 18:00 в Дія.TV, выбрав канал Суспільне Культура.

Напомним, ранее в приложении пользователи Дії уже выбрали состав жюри Нацотбора. Решением более 630 тыс. украинцев судьями стали Игорь Кондратюк, Jerry Heil и Alyona Alyona.