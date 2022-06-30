Стала известна причина экстренной госпитализации мужа Кортни Кардашьян, музыканта Трэвиса Баркера, который 28 июня оказался в больнице.

Как оказалось, он был отправлен на лечение из-за панкреатита, который был вызван колоноскопией.

Приближенные к звездней семье источники заявили TMZ, что музыканта госпитализировали из-за воспаления поджелудочной железы — среди симптомов заболевания тошнота, сильная боль в области живота и рвота.

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О том, когда Баркеру сделали колоноскопию неизвестно. По данным зарубежных СМИ, процедура проходила совсем недавно.

В больницу Cedars-Sinai барабанщик попал еще 28 июня — после этого его отправили в медицинский центр West Hills.

На фоне новостей об экстренной госпитализации звезды, его 16-летняя дочь Алабама Баркер попросила его фанатов “помолиться за него”, опубликовав снимок, как она держит за руку своего отца.

Сам музыкант опубликовал загадочное послание в Twitter, которое насторожило фанатов.

— Господи спаси меня, — заявил Баркер в Twitter.

God save me — Travis Barker (@travisbarker) June 28, 2022

Впрочем, фанаты подозревают, что это сообщение не связано с недугом — речь может идти о его новой песне с Machine Gun Kelly, которая получила такое же название. Сколько будет проходить лечение барабанщика рок-группы — неизвестно. Об этом не говорит и супермодель музыканта Кортни Кардашьян, которая сопровождала карету скорой помощи на автомобиле.