Стала відома причина екстреної госпіталізації чоловіка Кортні Кардаш’ян, музиканта Тревіса Баркера, який 28 червня опинився у лікарні.

Як виявилося, його відправили на лікування через панкреатит, який був викликаний колоноскопією.

Наближені до зіркової сім’ї джерела заявили TMZ, що музиканта госпіталізували через запалення підшлункової залози – серед симптомів захворювання нудота, сильний біль у животі та блювання.

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Про те, коли Баркер зробили колоноскопію невідомо. За даними закордонних ЗМІ, процедура проходила нещодавно.

У лікарню Cedars-Sinai барабанщик потрапив ще 28 червня – після цього його відправили до медичного центру West Hills.

На тлі новин про екстрену госпіталізацію зірки, його 16-річна дочка Алабама Баркер попросила його фанатів “помолитися за нього”, опублікувавши знімок, як вона тримає за руку свого батька.

Сам музикант опублікував загадкове послання у Twitter, яке насторожило фанатів.

– Господи врятуй мене, – заявив Баркер у Twitter.

God save me — Travis Barker (@travisbarker) June 28, 2022

Втім, фанати підозрюють, що це повідомлення не пов’язане з недугою – може йтися про його нову пісню з Machine Gun Kelly, яка отримала таку саму назву. Скільки буде проходити лікування барабанщика рок-групи – невідомо. Про це не говорить і супермодель музиканта Кортні Кардаш’ян, яка супроводжувала карету швидкої допомоги на авто.